Anhanguera de Itapeva abre vagas para Pós em Direito Penal e Processo Penal

Atenção, advogados e bacharéis em Direito de Itapeva e região

A Faculdade Anhanguera de Itapeva informa a abertura de vagas limitadas para a Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal, na modalidade presencial.

Em um cenário de constantes atualizações legislativas e entendimentos jurisprudenciais, a qualificação contínua se mostra indispensável para uma atuação jurídica segura, estratégica e alinhada às exigências do mercado.

O curso oferece aprofundamento técnico com abordagem prática, voltado ao aperfeiçoamento profissional na área penal.

⚠️ Vagas LIMITADAS.

📞 Informações e matrículas: (15) 97603-6904