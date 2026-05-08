Anhanguera de Itapeva abre vagas para Pós em Direito Penal e Processo Penal

Atenção, advogados e bacharéis em Direito de Itapeva e região
A Faculdade Anhanguera de Itapeva informa a abertura de vagas limitadas para a Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal, na modalidade presencial.
Em um cenário de constantes atualizações legislativas e entendimentos jurisprudenciais, a qualificação contínua se mostra indispensável para uma atuação jurídica segura, estratégica e alinhada às exigências do mercado.
O curso oferece aprofundamento técnico com abordagem prática, voltado ao aperfeiçoamento profissional na área penal.
⚠️ Vagas LIMITADAS.
📞 Informações e matrículas: (15) 97603-6904