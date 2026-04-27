Justiça concede liminar e reconduz prefeita ao cargo em Itapeva

Na quinta-feira (23), a prefeita de Itapeva, Adriana Duch, teve o mandato cassado pela Câmara Municipal após mais de 10 horas de sessão. No mesmo dia, o vice-prefeito Generci Neves tomou posse no cargo. Durante o período em que esteve à frente da Prefeitura, ele chegou a exonerar integrantes da gestão anterior.

Já nesta segunda-feira (27), a Justiça deferiu liminar em favor de Adriana Duch, suspendendo os efeitos do decreto legislativo que formalizou a cassação. A decisão determina a recondução imediata da prefeita ao cargo, com o restabelecimento pleno de suas funções e prerrogativas.

A decisão determina que a Câmara Municipal se abstenha de praticar quaisquer atos relacionados à cassação até nova deliberação judicial. O Ministério Público também já havia se manifestado favorável ao deferimento da liminar.