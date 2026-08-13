Prefeito de Buri é absolvido em julgamento de Comissão Processante na Câmara

O prefeito de Buri (SP), Germano Peschel (PP), foi absolvido nesta terça-feira (11) durante a Sessão Especial de Julgamento da Comissão Processante nº 1/2026, realizada na Câmara Municipal. A sessão teve início às 13h30 e foi encerrada por volta das 22h20, totalizando aproximadamente oito horas e meia.

Durante o julgamento, os 11 itens que compunham o processo foram analisados e votados individualmente pelos vereadores.

Cinco parlamentares votaram pela cassação do mandato do prefeito em todos os itens: Carolina Spallutto Antunes, Celso Caiubi Albuquerque Camargo do Nascimento, Rogério Vieira Veronezzi, Pedro Luis Arato Fonseca e Isabela Aparecida Camargo Machado Monteiro.

Outros cinco vereadores votaram pela absolvição de Germano Peschel em todos os itens: Andreia Aparecida Rodrigues Vieira, Armando Machado, Claudia Maria de Lima, Ivone Aparecida Lopes Pereira Chain e Leandro Rodrigues Mendes.

O vereador Reverson dos Santos Batista apresentou votos diferentes entre os itens analisados.

Denúncia

A Comissão Processante foi instaurada em 11 de maio, após denúncia apresentada por um morador. O documento apontava suspeitas relacionadas a reformas de obras sociais, aquisição de materiais e pagamentos de mão de obra. A denúncia também questionava a demora do chefe do Executivo em responder a pedidos de informações encaminhados pela Câmara Municipal.

A comissão foi composta pela vereadora Claudia Maria de Lima, como presidente; pelo vereador Leandro Rodrigues Mendes, como relator; e pela vereadora Andreia Aparecida Rodrigues Vieira, como membro.

Ao longo da apuração, Germano Peschel teve direito à ampla defesa, com possibilidade de apresentar manifestações, documentos e esclarecimentos aos questionamentos feitos pela comissão.

Julgamento

O relatório final, elaborado após aproximadamente três meses de trabalhos, foi apresentado pelo relator, vereador Leandro Rodrigues Mendes.

Na sequência, os vereadores utilizaram o espaço destinado às manifestações para apresentar seus posicionamentos sobre as acusações e o andamento do processo.

A defesa do prefeito teve cerca de duas horas e sustentou que não houve dolo por parte de Germano Peschel e que não teria sido comprovada a existência de prejuízo aos cofres públicos.

O advogado também apresentou questionamentos sobre as atribuições dos vereadores na fiscalização do Poder Executivo e os limites do procedimento de julgamento realizado pelo Legislativo.

Segundo a defesa, eventuais irregularidades que possam configurar ilícitos devem ser apuradas pelos órgãos competentes, como o Ministério Público e o Poder Judiciário, enquanto cabe à Câmara exercer sua função fiscalizatória e encaminhar possíveis irregularidades para as providências cabíveis.

Após a apresentação do relatório, das manifestações dos vereadores e da defesa, os 11 itens foram submetidos à votação.

Com o resultado, Germano Peschel foi absolvido no processo político-administrativo e permanece no cargo de prefeito de Buri.

(Com informações de Michel Lopes/ Buri Conectado)