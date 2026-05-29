Da universidade às redações: Sebrae vai premiar as melhores reportagens sobre empreendedorismo

A 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) segue com inscrições abertas para matérias que abordem o empreendedorismo de pequenos negócios no Brasil: seus impactos, desafios, avanços e relevância. Podem concorrer conteúdos veiculados de 9 de junho de 2025 a 7 de junho de 2026, o que amplia a oportunidade para jornalistas e estudantes participarem da premiação. As inscrições se encerram em 8 de junho.

Com as tradicionais categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo, além da categoria especial Jornalismo Universitário, o Prêmio Sebrae de Jornalismo reafirma a importância do jornalismo de qualidade na construção de um empreendedorismo mais qualificado, inovador e transformador.

A proposta é valorizar produções que traduzam o empreendedorismo em suas múltiplas dimensões. Para apoiar esse processo, o Sebrae disponibiliza, no site oficial do prêmio, uma curadoria de pautas, fontes especializadas e dados atualizados para facilitar a construção de reportagens mais completas e competitivas.

Nesta edição, cada candidato pode inscrever até três trabalhos, sem limite por veículo de imprensa ou instituição de ensino. “Isso abre espaço para múltiplos olhares sobre o universo dos pequenos negócios, que representam 95% dos CNPJs do país, quase 30% do PIB e cerca de 80% dos empregos formais gerados no último ano. É a economia da vida real, ou seja, um tema que não pode ser subestimado pela imprensa”, reforça Renata Mariz, gestora nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Sobre a premiação

Criado pelo Sebrae, o Prêmio Sebrae de Jornalismo está na 13ª edição e se consolidou como uma vitrine para as produções de profissionais de imprensa e universitários de todo o Brasil que abordam o universo do empreendedorismo com foco nos pequenos negócios.

O prêmio será realizado em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional. Confira os principais tópicos do prêmio:

São 4 categorias principais: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. Há 1 categoria especial: Jornalismo Universitário.

Período de veiculação dos conteúdos: 9 de junho de 2025 a 7 de junho de 2026.

Período de inscrição: 7 de abril a 8 de junho de 2026.

Tema geral do prêmio: Empreendedorismo com foco em pequenos negócios.

Subtemas sugeridos: Bioeconomia, Negócios Verdes e Sustentabilidade; Acesso a Crédito e Gestão Financeira; Produtividade e

Competitividade; Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Territorial; Transformação Digital; Empreendedorismo Feminino; Políticas Públicas e Legislação; Inovação e Startups; Empreendedorismo Social; Educação Empreendedora.

Inscreva-se:

https://premiosebraejornalismo.com.br/