Prêmio nacional idealizado por escritora de Itapeva será lançado durante a FLIR 2026

A Feira do Livro de Resende (FLIR) será palco, no dia 14 de junho de 2026, às 19h30, no Auditório Literário, do lançamento oficial do edital do Prêmio de Literatura Hadassa Máximo Vaz, uma iniciativa criada para reconhecer e valorizar autores brasileiros, além de preservar a memória da homenageada.

Idealizado pela escritora e agente cultural de Sorocaba, Juliete Vasconcelos, o prêmio nasce após cinco anos de planejamento. Segundo a autora, a proposta foi desenvolvida com sensibilidade e respeito à família de Hadassa, que recentemente aprovou a homenagem. A primeira cerimônia de premiação está prevista para acontecer durante a FLIR de 2027, enquanto o lançamento do edital ocorrerá na edição de 2026 da feira, cuja programação acontece do dia 11 a 14 de junho de 9h às 21h na Área de Exposições de Resende.

O evento de lançamento do edital da premiação é aberto ao público e almeja reunir familiares, amigos e escritores que tiveram suas obras publicadas pela editora Sekhmet, fundada por Hadassa, em uma celebração de sua trajetória e contribuição para o mercado literário independente brasileiro.

Hadassa Máximo Vaz (1994–2021) foi escritora, editora e empreendedora cultural de Itatiaia, além de ter sido pioneira na FLIR, destacando-se como a primeira escritora independente a participar do evento, abrindo caminho para outros sonhadores. Fundadora de sua própria editora, destacou-se por ser a primeira escritora independente a participar da FLIR, abrindo espaço para novos autores e fortalecendo a democratização da literatura. Sua obra e atuação profissional deixaram um legado marcado pela sensibilidade, pela valorização da escrita e pelo incentivo a novos talentos.

O prêmio também representa um reconhecimento ao papel transformador da literatura e ao impacto que Hadassa exerceu sobre escritores, leitores e profissionais do setor editorial. A proposta é que a premiação seja realizada anualmente, celebrando sua memória e incentivando a produção literária nacional.

A idealizadora do projeto, Juliete Vasconcelos, é natural de Itapeva (SP) e reside atualmente em Sorocaba. Escritora premiada, possui seis livros publicados e uma trajetória consolidada na literatura nacional, com reconhecimentos como os prêmios Ecos da Literatura, Book Brasil e o Troféu Cecília Meireles. Além de autora, atua há anos como agente cultural, ministrando oficinas, palestras e participando da curadoria e organização de importantes eventos e concursos literários.

O lançamento do Prêmio de Literatura Hadassa Máximo Vaz reforça o compromisso da FLIR com a valorização da cultura, da memória e da produção literária brasileira, oferecendo um novo espaço de reconhecimento para escritores de todo o país.

Evento: Lançamento do Edital do Prêmio de Literatura Hadassa Máximo Vaz

Data: 14 de junho de 2026

Horário: 19h30

Local: Auditório Literário – FLIR – Feira do Livro de Resende

Duração: 1 hora