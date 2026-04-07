Prêmio Sebrae de Jornalismo abre inscrições no Dia do Jornalista

Em sua 13ª edição, premiação terá cinco categorias para reconhecer matérias sobre empreendedorismo que abordem a realidade de negócios de pequeno porte no país
No Dia do Jornalista, celebrado nesta terça-feira (7), o Sebrae lança a 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), um dos principais prêmios de jornalismo do Brasil. Em 2025, o prêmio alcançou o terceiro recorde consecutivo em número de inscrições, com 3.442 matérias inscritas em todo o país. São Paulo tem sido o Estado com mais trabalhos inscritos em cada edição; no ano passado, por exemplo, foram 319.
São quatro categorias para profissionais de imprensa (Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo), além da categoria especial Jornalismo Universitário, voltada a estudantes.
As inscrições estão abertas pelo site.
Para participar, os conteúdos jornalísticos precisam ter sido veiculados entre 9 de junho de 2025 e 7 de junho de 2026. Portanto, o prazo permite a produção de matérias ainda durante o período de inscrição.
O tema principal do prêmio é o universo do empreendedorismo com foco nos pequenos negócios. O regulamento traz alguns subtemas como sugestão:
* Bioeconomia, Negócios Verdes e Sustentabilidade;
* Acesso a Crédito e Gestão Financeira;
* Produtividade e Competitividade;
* Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Territorial;
* Transformação Digital;
* Empreendedorismo Feminino;
* Políticas Públicas e Legislação;
* Inovação e Startups;
* Empreendedorismo Social;
* Educação Empreendedora.
Sobre a premiação
Criado pelo Sebrae, o PSJ está na 13ª edição e se consolidou como uma vitrine para as produções de profissionais de imprensa e universitários de todo o Brasil que abordam o universo do empreendedorismo com foco nos pequenos negócios.
O prêmio será realizado em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional.
PSJ em tópicos:
* São 4 categorias principais: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo.
* Há 1 categoria especial: Jornalismo Universitário.
* Período de veiculação dos conteúdos: 9 de junho de 2025 a 7 de junho de 2026.
* Tema geral do prêmio: Empreendedorismo com foco em pequenos negócios.
* Subtemas sugeridos: Bioeconomia, Negócios Verdes e Sustentabilidade; Acesso a Crédito e Gestão Financeira; Produtividade e Competitividade; Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Territorial; Transformação Digital; Empreendedorismo Feminino; Políticas Públicas e Legislação; Inovação e Startups; Empreendedorismo Social; Educação Empreendedora.
* Inscreva-se: www.premiosebraejornalismo.com.br