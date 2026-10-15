Homem é preso após atear fogo em cortina durante discussão com a esposa em Itapeva

Um homem foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira (14), após uma ocorrência de violência doméstica em uma residência de Itapeva (SP). Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), durante uma discussão com a esposa, ele teria ateado fogo em uma cortina e danificado o forro do imóvel.

A equipe da GCM foi acionada pela Central de Atendimento e Despacho e chegou ao local por volta das 11h35. Conforme o relato da vítima, o marido provocou os danos durante o desentendimento. O homem confirmou os fatos aos agentes e recebeu voz de prisão.

O casal foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes identificados na ocorrência.

Após os procedimentos policiais, a mulher e os filhos foram acolhidos pela Casa da Mulher, que adotou as providências necessárias para o atendimento da família.

O homem permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.