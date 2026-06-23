Semana Municipal de Prevenção aos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas

Entre os dias 22 e 26 de junho, a Guarda Civil Municipal participará da Semana Municipal de Prevenção aos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas, promovendo uma série de ações educativas e preventivas voltadas para crianças, adolescentes, pais e responsáveis.

Durante a programação, serão realizadas palestras, rodas de conversa, atividades lúdicas e dinâmicas educativas, com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre os riscos associados ao uso de drogas, fortalecer os fatores de proteção social e familiar e incentivar escolhas saudáveis e responsáveis.

As atividades serão desenvolvidas de forma adequada a cada faixa etária, proporcionando espaços de diálogo, reflexão e aprendizado, buscando aproximar a Guarda Civil Municipal da comunidade escolar e das famílias.

A iniciativa está alinhada à missão da Guarda Civil Municipal de promover a segurança cidadã por meio de ações preventivas, educativas e comunitárias, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, para o fortalecimento da cultura de paz e para a proteção integral de crianças e adolescentes, reafirmando seu compromisso com a educação preventiva, a valorização da família e o desenvolvimento de ações que promovam qualidade de vida, cidadania e bem-estar para toda a comunidade.