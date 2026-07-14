Ação humana é a principal causa de incêndios; confira dicas da Defesa Civil

Período entre junho e outubro é considerada a fase vermelha para incêndios

De cada 10 incêndios detectados no estado de São Paulo, 9 são provocados por ação humana, de acordo com dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo, responsável por ações de treinamento e combate ao fogo em todo o estado.

“De maneira intencional ou acidental, o ser humano é o principal responsável pelos incêndios florestais que atendemos, por isso é necessário que a população tome muito cuidado com fogueiras acesas em região de mata e cigarros jogados ao acaso. As pessoas não têm ideia do tamanho do problema que podem causar.

Os balões também são um risco muito sério que enfrentamos na época de seca”, explicou o capitão Maxwell de Souza, da Defesa Civil de São Paulo.

No ano passado, o Governo de São Paulo alterou a legislação ambiental visando coibir queimadas ilegais, com punições mais severas para a utilização irregular do fogo em áreas rurais. A principal mudança aumenta as penalidades para quem provocar incêndios em áreas produtivas ou vegetação sem autorização, com multas de R$ 3 mil por hectare atingido, podendo dobrar em casos mais graves, como incêndios em terras indígenas. A legislação anterior previa multa de até R$ 1,5 mil por hectare.

Cuidado com o fogo

O período entre junho e outubro é considerado a fase vermelha para incêndios por ser a época mais seca do ano e a mais propensa a focos de queimadas nas matas. Durante a época de estiagem, quem não faz parte de nenhuma brigada especializada pode colaborar adotando alguns cuidados indicados pela Defesa Civil:

Confira algumas dicas:

Não usar o fogo como agente de limpeza ou para queimar resíduos de poda e lixo;

Evite acender fogueiras e velas próximo de matas. Os incêndios se iniciam e propagam rapidamente;

Cigarros e fósforos devem ser apagados e descartados em locais apropriados;

A soltura de balões pode provocar acidentes e incêndios. Soltar balões é crime ambiental;

Use o fogo somente com autorização da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo;

Caso a propriedade receba visitantes, avalie suspender a visitação em dias de risco alto de incêndio;

Denuncie soltura e fabricação de balões, queimadas irregulares e incêndios florestais.

IMAGEM meramente ilustrativa: Agência Brasil