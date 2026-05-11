Polícia Militar prende procurado da Justiça e apreende drogas em Itararé

A Polícia Militar prendeu, no último domingo (10), um homem procurado pela Justiça por tráfico de entorpecentes no município de Itararé. Durante a ação, também foram apreendidas drogas e materiais utilizados no preparo e armazenamento dos entorpecentes.

Segundo informações do 54º BPM/I, os policiais receberam denúncias de que o suspeito estaria escondido em um imóvel da cidade e realizando a comercialização de drogas no local. As equipes se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram o indivíduo.

Durante buscas realizadas na residência, os policiais encontraram porções de crack e maconha, além de objetos relacionados ao tráfico de drogas, como balança de precisão, triturador e embalagens plásticas.

Ao todo, foram apreendidos:

* 50 gramas de crack;

* 3 gramas de maconha;

* uma balança de precisão;

* um triturador tipo “dixavador”;

* embalagens plásticas;

* um aparelho celular.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181, do Disque Denúncia. Em casos de emergência, a orientação é acionar o telefone 190.