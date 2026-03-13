Casal é preso com recém-nascido em “casa-bomba” usada para tráfico de drogas em Capão Bonito

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de um casal suspeito de comandar um ponto de tráfico de drogas em Capão Bonito, na tarde de quinta-feira (12). A ação também levou à apreensão de grande quantidade de entorpecentes em uma residência apontada pelas investigações como base de distribuição.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi coordenada pela Delegacia Seccional de Itapeva e contou com apoio de equipes da Força Tática da Polícia Militar. O trabalho de investigação vinha sendo desenvolvido há meses e indicava a existência de um esquema de venda de drogas no modelo “delivery”, com motociclistas responsáveis por levar os entorpecentes até usuários na cidade.

Durante o monitoramento do imóvel investigado, os policiais flagraram um motociclista deixando o local em atitude suspeita. Ele foi abordado e, durante a revista, os agentes encontraram porções de cocaína já embaladas para comercialização.

Na sequência, as equipes seguiram até a residência monitorada. No interior do imóvel, os policiais encontraram uma mulher que havia dado à luz há apenas cinco dias e um recém-nascido.

Durante as buscas, foram apreendidos tijolos de maconha, porções de skank, cocaína e “dry”, além de uma balança de precisão, milhares de embalagens plásticas utilizadas para fracionamento das drogas e uma motocicleta.

Segundo a Polícia Civil, o casal investigado teria ligação com uma rede já monitorada por envolvimento com tráfico de drogas em larga escala na região. Ambos foram presos em flagrante e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia, e as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado em Capão Bonito e região.