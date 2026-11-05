Polícia Militar captura homem procurado pela Justiça em bairro rural de Buri

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na quarta-feira (4), no bairro rural Chapeuzinho, em Buri.

De acordo com informações da corporação, policiais do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I) receberam informações sobre a possível localização do indivíduo e realizaram diligências em uma propriedade rural, onde conseguiram encontrá-lo.

Durante consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão civil em aberto contra o homem.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Buri, onde permaneceu à disposição da Justiça.