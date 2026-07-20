Polícia Militar captura procurado pela Justiça por roubo em Guapiara

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de roubo foi capturado pela Polícia Militar na manhã deste domingo (19), em Guapiara.

De acordo com informações do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I), equipes realizavam patrulhamento pelo município quando localizaram o suspeito, que possuía um mandado de prisão em aberto por roubo, conforme o artigo 157 do Código Penal.

Após a abordagem e a confirmação da ordem judicial, o homem foi cientificado sobre a existência do mandado e encaminhado ao Plantão Policial.

Segundo a Polícia Militar, ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

A PM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181, com garantia de sigilo, e que, em situações de emergência, a população deve acionar o 190.