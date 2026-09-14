Homem procurado pela Justiça do Paraná é preso em Itapirapuã Paulista

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar neste sábado (12), durante uma ação de apoio à Assistência Social em Itapirapuã Paulista (SP).

Segundo a Polícia Militar, os agentes identificaram o indivíduo e realizaram uma consulta aos sistemas policiais. Na verificação, foram localizados dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Estado do Paraná.

Os mandados estavam relacionados a processos distintos, envolvendo crimes de estupro, lesão corporal, roubo e falsa identidade.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.