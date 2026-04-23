Polícia Militar captura procurado da Justiça por pensão alimentícia em Riversul

Na quinta-feira (23), a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento no município de Riversul.

De acordo com informações da corporação, os policiais realizaram a abordagem do indivíduo e, após consulta ao sistema do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.

Diante da confirmação, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181 ou pelo site do Disque Denúncia. Em casos de emergência, a orientação é acionar o telefone 190.

A ocorrência foi divulgada pelo setor de Comunicação Social do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).