Polícia Civil de Guapiara prende dois procurados pela Justiça com apoio da GCM de Tatuí

A Polícia Civil de Guapiara, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Tatuí, prendeu dois homens que eram procurados pela Justiça. Contra ambos havia mandados de prisão preventiva em aberto.

Segundo a Polícia Civil, a localização dos indivíduos foi resultado de diligências investigativas realizadas após a identificação de seus possíveis paradeiros. Eles são investigados por envolvimento em diferentes crimes registrados no município de Guapiara.

A operação contou com o apoio operacional da GCM de Tatuí, que auxiliou no cumprimento dos mandados. Após a captura, os dois foram encaminhados à autoridade policial competente para as providências legais.

A ação contou com a atuação conjunta das forças de segurança dos dois municípios para o cumprimento das determinações judiciais.