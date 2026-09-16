Polícia Militar localiza dois procurados pela Justiça em Ribeirão Branco

Dois homens procurados pela Justiça foram localizados pela Polícia Militar durante patrulhamento realizado na segunda-feira (14), em Ribeirão Branco (SP).

De acordo com a PM, o primeiro indivíduo foi encontrado no distrito de Campina de Fora. Durante a consulta aos sistemas, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão relacionado ao artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo.

Na sequência, durante o deslocamento até o Plantão Policial, a equipe localizou o segundo procurado no bairro dos Frias. Após pesquisa, também foi confirmado um mandado de prisão em seu desfavor, expedido conforme o Código de Processo Civil.

Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial e permaneceram à disposição da Justiça.