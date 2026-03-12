Progressistas define nova direção partidária em Nova Campina

Eliel Cardoso Santiago assume a presidência do diretório municipal do partido, que terá vigência até setembro de 2026.

Foi oficializado na Justiça Eleitoral a nova composição do diretório municipal do Partido Progressistas (PP) em Nova Campina. A certidão da composição partidária foi emitida no dia 12 de março de 2026 e registra os membros responsáveis pela condução da sigla no município.

Eliel Cardoso Santiago assume a presidência do partido. A estrutura da nova direção partidária conta ainda com Ana Clara Nascimento Santiago como vice-presidente e Dayane Mesquita Camargo no cargo de tesoureira-geral. Também integram a diretoria Marcos Nicolau Izzo, secretário-geral; Marcio Fernando Kawamura, secretário; e Lilian Pires da Silva, tesoureira.

Entre os demais integrantes do diretório municipal estão Jessica Rocha Pires, Jheniffer da Silva Oliveira, Pedro Rodrigues Neto, Douglas da Silva Nascimento e Edimara da Silva Nascimento. A composição conta ainda com Noeli da Silva Nascimento e Valdemar Fortes do Nascimento como suplentes.

“Quero hoje agradecer ao nosso Deputado Mauricio Neves pela parceria e pela confiança. Estou assumindo a presidência do Partido Progressista no município de Nova Campina, onde iremos fortalecer mais o partido e a nossa expectativa é somar com outras lideranças politicas locais, sempre preservando o diálogo e a democracia”, disse o presidente Eliel.

Eliel também destacou que a parceria com o deputado estadual Maurício Neves já tem gerado resultados positivos para a região. Segundo ele, o parlamentar destinou recentemente o valor de R$ 250 mil para a área da saúde, recurso que será aplicado no fortalecimento do atendimento à população e mais recurso estão chegando.

Com o registro junto à Justiça Eleitoral, o diretório municipal do Progressistas passa a atuar oficialmente na organização das atividades partidárias e no fortalecimento da presença política da sigla em Nova Campina.