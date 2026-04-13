Projeto Guri disponibiliza vagas para cursos gratuitos de música em Itapeva

O Projeto Guri, em Itapeva (SP), está com vagas disponíveis para cursos gratuitos de música. A iniciativa atende crianças a partir de 6 anos e também oferece turmas destinadas a maiores de 18 anos.

Os interessados podem entrar em contato para verificar a disponibilidade de vagas e cursos oferecidos na unidade. As aulas são totalmente gratuitas e têm como objetivo promover a formação musical e o desenvolvimento cultural dos participantes.

O atendimento é realizado pelo telefone (15) 3522-5470, que também funciona via WhatsApp.

A unidade está localizada na Rua Professor Rivadavia Marquês Júnior, nº 338, na região central de Itapeva.

Reconhecido por incentivar a educação musical, o Projeto Guri convida a população a aproveitar a oportunidade e ingressar no universo da música.