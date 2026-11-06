Projetos culturais de Itapeva são selecionados para receber incentivos financeiros da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)

Por Raquel Amorin

O resultado final da etapa de seleção dos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) foi publicado oficialmente no Diário Oficial do Município de Itapeva.

Mariando – Soltando os Bichos com Dona Doida, Umbra, Itapeva NerdCon – Festival de Cultura Geek de Itapeva, entre outros projetos, foram selecionados para receber recursos de fomento do Ministério da Cultura, destinados a projetos culturais locais.

O fomento nada mais é do que um incentivo financeiro, um investimento dado pelo governo para estimular, apoiar e fazer crescer a cultura local. Neste caso, da cidade de Itapeva.

Isso faz com que artistas e produtores culturais consigam tirar seus projetos do papel e colocá-los em prática!

E isso ajuda, inclusive, a população, que se beneficia com oficinas, cursos, workshops, aulas gratuitas, palestras, espetáculos, eventos culturais, teatro, livros, documentários, videoclipes e assim por diante!

O município de Itapeva, neste ano de 2026, disponibilizou, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), uma verba global de R$ 401.820,00 para o fomento a projetos culturais, por meio do Edital nº 03/2026, contemplando áreas como música, dança, teatro, audiovisual, literatura e oficinas livres.

Após o envio dos documentos de habilitação e a assinatura do Termo de Execução Cultural, a expectativa é de que os artistas recebam os recursos entre o final de novembro e a primeira quinzena de dezembro de 2026.

A execução prática desses projetos poderá começar a partir de dezembro de 2026 e se estender ao longo do ano de 2027, conforme os cronogramas aprovados.

A convocação para apresentação dos documentos de habilitação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Itapeva, e os selecionados devem ficar atentos aos procedimentos e prazos estabelecidos.

Parabéns a todos os artistas e projetos selecionados, bem como a todos os envolvidos e à população, que também será beneficiada pelo trabalho desses grandes artistas itapevenses!