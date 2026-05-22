III Queima do Alho entra nos últimos ingressos do 2º lote em Capão Bonito

A tradicional III Queima do Alho será realizada no dia 21 de junho, no Estádio Municipal (Campo do Elo), em Capão Bonito/SP. A organização informou que os ingressos do 2º lote estão nos últimos dias de venda.

O evento contará com costela de chão, comida sertaneja à vontade, música ao vivo e estacionamento no local. Entre os pratos preparados pelas comitivas estão arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e carne assada na chapa.

A Queima do Alho é promovida de forma beneficente em prol do GVCC e deve reunir grande público em mais uma edição da tradicional festa sertaneja.

Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda GVCC, Bar Avenida e Wilson’s Bar.

Mais informações pelos telefones:

(15) 99624-8152 ou 3542-2488.