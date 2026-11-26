RANCHEROS SE APRESENTA AMANHÃ (27) NO THE SQUARE PUB, EM ITAPEVA: CONHEÇA A TRAJETÓRIA DA BANDA AVAREENSE

Por Raquel Amorin

Com uma proposta que une o rock’n’roll, a country music e a cultura caipira do interior do sudoeste paulista, a banda Rancheiros, de Avaré (SP) contabiliza mais de mil apresentações pelo Brasil e se destaca pela sua identidade musical autêntica.

Esta banda avareense vem conquistando diferentes públicos pelo Brasil e pelo mundo com uma identidade musical própria.

Fundado em março de 2017, o grupo, como mencionado, contabiliza mais de mil apresentações e já percorreu seis estados brasileiros, levando aos palcos uma proposta que ultrapassa as fronteiras dos gêneros musicais.

O início de uma trajetória musical

A história do Rancheros passa pela trajetória de seu fundador, vocalista e violonista, Tiago Oliveira, que iniciou seus primeiros ensaios em 2003 e realizou seu primeiro show em 2005.

Ao longo de mais de duas décadas de estrada, o músico integrou diferentes projetos, passando pelo heavy metal, rock clássico e outras vertentes musicais, construindo uma carreira nacional e internacional, que inclui uma turnê pela Europa em 2016.

Em março de 2017, ao lado de um amigo, o então baixista da banda, fundaram “Rancheros”.

Inicialmente, a proposta era desenvolver um repertório voltado ao Country Outlaw, com uma sonoridade mais underground. Entretanto, as experimentações musicais deram origem a uma identidade bastante peculiar, o “Country Rock Caipira”, segundo Tiago.

A proposta consiste em interpretar clássicos do country com a energia do rock’n’roll e, simultaneamente, trazer elementos do country e do southern rock aos grandes sucessos do rock mundial, sem deixar de lado as raízes do nosso interior sudoeste paulista.

Encontros e reencontros que deram origem à formação atual

Atualmente, o Rancheros é formado por Tiago Oliveira (vocal e violão), Umberto Buldrini (guitarra e segunda voz), Mayara Matos (baixo) e Felipe Coutinho (bateria). Dependendo do formato do espetáculo, a banda conta com músicos convidados em instrumentos como: Violino, teclado e acordeon.

Curiosamente, a história entre alguns dos integrantes começou no universo do heavy metal!

Tiago conhece Mayara, natural de Botucatu (SP), desde, aproximadamente, 2008, período em que ambos estavam envolvidos com a cena do metal regional.

Já Umberto, também conhecido dessa época, era proprietário de um pub em Avaré, onde Tiago realizou inúmeras apresentações. Os dois também compartilharam outros projetos musicais ao longo dos anos.

Em 2025, esses caminhos voltaram a se cruzar, com a chegada de Mayara e Umberto ao Rancheros.

A renovação da banda contou ainda com a chegada do jovem baterista Felipe Coutinho, da cidade de Óleo (SP), após a mudança do baterista original, Fernando Gamaliel, que foi para a Austrália.

Com apenas 18 anos, Felipe já impressiona pela habilidade musical.

De Johnny Cash a Raul Seixas: música sem fronteiras

Imagine encontrar, em um mesmo espetáculo, sucessos de Johnny Cash, Alan Jackson, Shania Twain, Elvis Presley, Dire Straits, Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd, Guns N’ Roses, AC/DC e Lynyrd Skynyrd, além de clássicos de Raul Seixas, Raimundos, Milionário & José Rico e Chitãozinho & Xororó!

E essa diversidade é justamente um dos grandes diferenciais do Rancheros, que também apresenta composições autorais.

Mais do que reunir diferentes estilos, a banda estabelece um diálogo entre culturas, gerações e tribos, demonstrando que o rock, o country, a música sertaneja e a cultura de estrada podem compartilhar o mesmo palco sem perder suas respectivas essências.

Grandes palcos e festivais pelo Mundo

Ao longo de sua trajetória, o Rancheros já dividiu palco com grandes nomes da música nacional, entre eles Sepultura, Pitty, CPM 22, Raimundos, IRA!, Os Paralamas do Sucesso, Detonautas, RPM, Ana Castela, Daniel, Gusttavo Lima e Chitãozinho & Xororó, além das atrações internacionais Call The Police, do Reino Unido, e Moonshine Wagon, da Espanha.

A banda também marcou presença em importantes eventos, como EMAPA, Avaré Rock Fest, Rock Rio Pardo, Cerka Rock, Itaí Rock Fest e encontros de motociclistas; além da recente participação no Capital Moto Week, que é o maior evento de Motos e de Rock da América Latina, sendo o terceiro maior encontro de motociclistas do mundo!

E olha só, para ter uma ideia da dimensão de alcance deles, entre janeiro de 2024 e julho de 2026, já foram realizadas cerca de 216 apresentações.

É o som do Country Rock Capira, diretamente do interior do Sudoeste Paulista invadindo o mundo todo, no bom sentido!

Muito além da música

Figurinos inspirados no universo western, cenografia temática, recursos audiovisuais e interação com o público fazem parte da construção dos espetáculos.

A identidade visual também ultrapassa os palcos, estando presente em produtos personalizados, como camisetas, bonés, moletons, palhetas e outros artigos que fortalecem a conexão entre a banda e seus admiradores.

Com apresentações em festivais, rodeios, encontros de motociclistas, casas de shows, pubs e eventos corporativos, como já comentamos, o Rancheiros demonstra a versatilidade de um projeto artístico que preserva sua autenticidade.

Apresentação em Itapeva(SP)

Amanhã, dia 27, Itapeva os receberá no The Square Pub que fica na rua Teófilo David Müzel, 100 – Vila Ophélia, a partir das 20h30 . Será uma grande oportunidade de vivermos essa experiência incrível de muita música boa, cultura de estrada e diversão garantida!

Conheça o trabalho do Rancheros:

Instagram: @rancheroscountryrock

YouTube: Rancheros Country Rock

Site: www.rancheros.com.br