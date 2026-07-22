Atleta de Itapeva conquista destaque no Ranking Brasileiro Master de Atletismo

O atleta itapevense José Camilo de Macedo, conhecido como Zeka, alcançou importantes resultados no Ranking Brasileiro Master de Atletismo, divulgado após a realização do Campeonato Paulista Master.

Zeka aparece na liderança nacional na prova dos 10.000 metros, ocupando o 1º lugar do ranking. Além disso, conquistou a 2ª colocação nas provas de 5.000 metros e 1.500 metros, consolidando-se entre os principais atletas da categoria no país.

Os resultados refletem a dedicação e a regularidade do atleta nas competições, levando o nome de Itapeva ao cenário nacional do atletismo master.

A conquista foi celebrada por Zeka, que agradeceu a Deus pelo momento vivido e destacou a importância da fé em sua trajetória esportiva.

Parabéns ao atleta pela excelente campanha e por representar Itapeva com empenho e grandes resultados nas pistas.