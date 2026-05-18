Recuperação do pavimento da Raposo Tavares em Itapetininga começa nesta segunda, dia 18

Na Raposo Tavares, as melhorias serão realizadas entre os municípios de Itapetininga e Angatuba

A Concessionária Via Raposo dá início, neste dia 18, segunda-feira, a um cronograma de obras de recuperação do pavimento da SP-270 Rodovia Raposo Tavares entre o km 169 e o km 208, municípios de Itapetininga e Angatuba. Também fará melhorias na SP-189 Engenheiro Lauri Simões de Barros, que liga a Raposo Tavares a Buri e na SPA 204/270, que conecta Angatuba à Raposo Tavares.

Os motoristas deverão ficar atentos às condições de tráfego nos pontos em obras. Para a execução dos trabalhos, nos trechos de pista simples, será necessário adotar a Operação Pare e Siga, modalidade em que o tráfego flui por uma faixa em sentidos alternados. Esse é o terceiro segmento da Raposo Tavares a receber um pacote de melhorias após a Via Raposo assumir a gestão de 285 quilômetros de vias paulistas em 19 de fevereiro com o compromisso de elevar os padrões de segurança e conforto para os usuários.

Assim como nos outros dois segmentos, entre Ourinhos e Piraju e entre Angatuba e Piraju, os trabalhos serão realizados em três etapas. A primeira etapa do serviço que começa já no dia 18, será a fresagem e recomposição do pavimento na Raposo Tavares entre o km 169 e o km 208, nos municípios de Itapetininga e Angatuba, e em mais duas rodovias: na SP-189, do km 0 ao 44, que engloba os municípios de Campina do Monte Alegre e Buri, e na SPA 204/270, do km 0 ao km 2. Esta técnica consiste na retirada da camada superficial do pavimento desgastado ou danificado, permitindo a aplicação de um novo revestimento com melhores condições de aderência e regularidade.

Na sequência, a segunda etapa de melhorias a ser realizada será a atividade de eliminação dos degraus entre a pista de rolamento e o acostamento, proporcionando mais segurança e conforto ao usuário da rodovia.

Já a terceira etapa das melhorias, prevista para começar em junho, será a implantação de drenos, que proporcionará a melhoria da vida útil do pavimento, nas três rodovias. Via Raposo destaca que o cronograma de obras poderá ser ajustado ou temporariamente suspenso em caso de chuva ou condições climáticas adversas. A Concessionária orienta os usuários a programarem seus deslocamentos e acompanharem as atualizações pelos canais oficiais, reforçando que as intervenções são essenciais para garantir mais segurança, conforto e durabilidade ao pavimento ao longo de todo o trecho concedido.

Sobre a Via Raposo

A Via Raposo é a concessionária responsável pela administração da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) no trecho entre Ourinhos e Itapetininga e outras vias no Interior Paulista totalizando 285 quilômetros de rodovias. Controlada pelo Pátria Investimentos, a empresa realiza a Operação, Manutenção e Ampliação da Infraestrutura Rodoviária, com previsão de R$ 5,8 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos. As melhorias incluem duplicações, novos dispositivos de acesso, passarelas, iluminação e monitoramento por câmeras, além de serviços de atendimento 24 horas aos usuários.