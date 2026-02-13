Vereador apresenta indicação para reabertura da Escola Municipal de Formação Musical Professor Hugo Belezia

O vereador Marinho Nishiyama (NOVO) apresentou a Indicação nº 0021/2026 solicitando à prefeita municipal que determine, junto ao setor competente, a reabertura da Escola Municipal de Formação Musical Professor Hugo Belezia.

No documento protocolado no dia 4 de fevereiro de 2026, no Palácio Vereador Euclides Modenezi, o parlamentar argumenta que a escola possui relevância histórica, social e cultural para o município. A unidade foi criada pela Lei Municipal nº 163/1986 e posteriormente reorganizada pela Lei nº 2.079/2003. Já a Associação de Amigos e Pais da Escola foi declarada de utilidade pública por meio da Lei nº 3.791/2015.

De acordo com a justificativa apresentada, até 22 de junho de 2022 a escola atendia cerca de 300 alunos de forma gratuita. Naquela data, as atividades foram encerradas sob a justificativa de que o prédio passaria por reforma. Segundo o vereador, passados quase três anos, o espaço permanece fechado.

Na indicação, Marinho destaca que a educação musical contribui para a formação cultural e social de crianças, adolescentes e jovens, além de citar dispositivos da Constituição Federal que tratam do direito à educação e à cultura, como os artigos 205 e 215.

O parlamentar solicita a “urgente reativação” da escola, mencionando a importância da instituição para a memória cultural da cidade e para a oferta de oportunidades à juventude.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo, que poderá analisar a viabilidade e se manifestar sobre o pedido.