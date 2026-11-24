Nito Advogados conquista reconhecimento internacional por excelência na gestão jurídica e práticas socioambientais

A busca contínua pela excelência na gestão jurídica, pela inovação e pelo compromisso socioambiental rendeu importantes reconhecimentos internacionais ao escritório Nito Advogados neste ano. Na última semana, em Santo Domingo, na República Dominicana, a Dra. Rosana Nito recebeu o Latin American Quality Awards, durante o Quality Festival Internacional 2026, promovido pelo Latin American Quality Institute (LAQI).

Esta foi a segunda participação consecutiva na premiação, após conquistas anteriores em eventos realizados em São Paulo e no Panamá. De acordo com os critérios da curadoria do LAQI, a evolução e a continuidade do trabalho elevam o reconhecimento ao nível Gold, distinção que valida organizações capazes de comprovar avanços mensuráveis em qualidade operacional, ética institucional e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e às práticas ESG.

Além do destaque latino-americano, a atuação liderada pela Dra. Rosana Nito também foi reconhecida em âmbito global em agosto deste ano, durante cerimônia realizada em Viena, na Áustria, com a conquista do prêmio internacional THE BIZZ.

Ambas as distinções avaliam critérios rigorosos e convergentes: o rigor nos processos e procedimentos internos, a inovação constante, o cuidado ambiental e o impacto social gerado tanto para os colaboradores quanto para a comunidade ao redor. No dia a dia do escritório Nito Advogados, essas diretrizes deixam de ser apenas metas institucionais para orientar a rotina prática de atendimento e gestão, reafirmando o compromisso de entregar soluções jurídicas sólidas com responsabilidade e propósito.