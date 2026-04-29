Disputa pelo comando da Prefeitura continua: Câmara protocola recurso contra retorno de Adriana Duch

A novela política de Itapeva ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (28). A Câmara Municipal protocolou um Agravo de Instrumento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com o objetivo de derrubar a liminar que reconduziu a prefeita Adriana Duch ao cargo.

No recurso, o Legislativo pede a suspensão da decisão da 1ª Vara Judicial de Itapeva, que havia determinado o retorno imediato da prefeita ao comando do Executivo municipal após a cassação aprovada pela Câmara na última quinta-feira (23), em sessão que durou mais de 10 horas.

A defesa da Câmara sustenta que o procedimento de cassação seguiu os trâmites previstos no Decreto-Lei nº 201/1967 e argumenta que não houve irregularidades capazes de justificar a intervenção do Poder Judiciário na decisão do Legislativo.

O documento também afirma que a permanência da liminar gera “instabilidade institucional” e pede o afastamento imediato da prefeita até o julgamento definitivo do recurso.

Com o novo movimento jurídico, a disputa política e judicial envolvendo o comando da Prefeitura de Itapeva segue indefinida e deve ter novos desdobramentos nos próximos dias.