Maurício Neves e Débora Marcondes articulam recursos de mais de R$ 3 milhões para Itapeva

A articulação política da ex-vereadora Debóra Marcondes junto ao deputado federal Maurício Neves (PP) resultou na captação de mais de R$ 3 milhões em investimentos para Itapeva, no sudoeste paulista. Os recursos, já em fase de execução ou tramitação avançada, contemplam as áreas de esporte, inclusão e saúde, segundo informações obtidas pela reportagem.

Na área esportiva, Marcondes acompanhou de perto as negociações que garantiram R$ 1,5 milhão para a construção de um Centro Esportivo Comunitário no município. O equipamento contará com campo de futebol society, quadra poliesportiva 3×3, pista de caminhada e sistema de iluminação em LED. A licitação já foi concluída pela prefeitura, e as obras devem ser iniciadas nas próximas semanas.

Outro montante de R$ 1,5 milhão foi direcionado à implantação do Centro TEA, voltado ao atendimento especializado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A primeira parcela da verba, articulada por Marcondes junto ao gabinete de Neves, já está nos cofres da administração municipal, destravando a fase inicial do projeto.

Na saúde, a ex-parlamentar obteve R$ 500 mil destinados à Santa Casa de Itapeva. O repasse, viabilizado por meio de emenda parlamentar, encontra-se em tramitação no âmbito do governo paulista para liberação. Procurada, Debóra Marcondes afirmou que os recursos representam um passo concreto para fortalecer políticas públicas essenciais no município.