Reforma tributária exige atenção dos pequenos negócios e será tema de encontro gratuito em Buri

Evento promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, vai orientar empreendedores sobre as mudanças na tributação e importância do planejamento de vendas

As mudanças trazidas pela Reforma Tributária prometem impactar diretamente a rotina dos pequenos negócios brasileiros. Para ajudar microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas a entenderem o novo cenário e se prepararem para as transformações, o Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal de Buri, realiza no dia 24 de novembro o encontro “Reforma Tributária e Planejamento de Vendas”. A participação é gratuita, as vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/4ezqiRBW9n.

A iniciativa será realizada às 19h, na Câmara Municipal, localizada à Rua Rui Barbosa, 459, no Conjunto São Rafael, e tem como objetivo apresentar informações importantes sobre as mudanças na cobrança de tributos e seus possíveis reflexos na formação de preços, nas vendas e na gestão das empresas.

Mais do que conhecer as novas regras, os empreendedores precisam compreender como elas podem influenciar suas decisões comerciais. A adequação tributária, o planejamento financeiro e a estratégia de vendas serão cada vez mais importantes para que os pequenos negócios mantenham sua competitividade e aproveitem oportunidades de crescimento.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Francine Alexeiull, buscar informação e se antecipar às mudanças é fundamental para evitar dificuldades e tomar decisões mais seguras.

“A Reforma Tributária traz mudanças importantes para o ambiente de negócios e o pequeno empresário precisa estar preparado. Entender como essas alterações podem impactar os custos, a precificação e a comercialização dos produtos e serviços é essencial para planejar melhor, proteger a saúde financeira da empresa e continuar crescendo. Informação e planejamento fazem toda a diferença nesse processo”, destaca Francine.

O encontro também será uma oportunidade para os participantes refletirem sobre como organizar suas estratégias comerciais, conhecer melhor seus custos e planejar as vendas de acordo com a realidade do negócio.

SERVIÇO

‘Reforma Tributária e Planejamento de Vendas’

Data: 24 de novembro

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Buri

Endereço: Rua Rui Barbosa, 459, Conjunto São Rafael – Buri

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/4ezqiRBW9n