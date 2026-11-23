Reforma Tributária: o custo da sucessão familiar pode aumentar

Com as alíquotas progressivas do imposto sobre heranças e doações, transmissões de maior valor podem ficar mais caras. Planejar em vida permite comparar alternativas e identificar onde a família pode economizar

A casa foi comprada quando os filhos ainda eram pequenos. O sítio veio depois, com anos de trabalho. O comércio, que começou pequeno, hoje sustenta mais de uma geração. Quem passa uma vida construindo esse patrimônio costuma pensar em quem vai recebê-lo. Com a Reforma Tributária, vale fazer outra pergunta enquanto ainda é possível decidir como transmitir esses bens. Quanto dessa herança será consumido pelo imposto e pelas despesas da transmissão?

A reforma tornou obrigatórias as alíquotas progressivas do ITCMD, o imposto sobre heranças e doações. Com a progressividade, o que conta é o valor que cada pessoa recebe. Se a parcela de um herdeiro ultrapassar o limite de uma faixa, o excedente será tributado pela alíquota da faixa seguinte. Em São Paulo, a lei estadual ainda prevê alíquota de 4%. A adoção de faixas progressivas pode elevar o imposto sobre transmissões de maior valor, a depender dos limites, das alíquotas e das isenções que o estado estabelecer.

Imagine uma família que tem a casa onde mora, um imóvel alugado que complementa a aposentadoria dos pais e um comércio administrado por um dos filhos. Pode fazer sentido manter a casa e a renda do aluguel com os pais, fazer um testamento para definir o destino de determinados bens, respeitados os direitos dos herdeiros, e organizar em vida a administração e a sucessão do negócio. A eventual doação de um bem ou de quotas da empresa é uma das decisões que podem entrar nesse plano.

Cada medida resolve uma questão diferente. O testamento ajuda a definir quem receberá determinados bens. Uma estrutura societária, como uma holding familiar, pode organizar a administração e estabelecer regras para a continuidade do negócio. A transmissão das quotas também pode gerar ITCMD e tem critérios próprios de avaliação. Já a doação permite antecipar a transferência e calcular o imposto pelas regras vigentes naquele momento. Se o bem tiver se valorizado até a data em que seria transmitido por herança, essa diferença de valor também pode pesar na conta.

A possibilidade de economizar aparece quando a família coloca os cenários lado a lado. Quanto custaria transmitir o patrimônio integralmente por herança? Quanto custaria antecipar apenas parte dele? E quanto ficaria organizar os bens em uma sociedade, considerando as despesas de constituição, manutenção e futura transmissão das quotas? A resposta depende do que cada pessoa receberá, das regras tributárias aplicáveis e dos custos de cada alternativa.

Quem faz essas contas em vida pode escolher quais bens faz sentido transmitir agora, quais devem ficar para a sucessão e como preservar a renda de quem construiu o patrimônio. É nessa escolha, feita com tempo e com os números à mesa, que pode estar a economia para a família.

Danielle Valério Bueno, advogada de Família e Sucessões, com foco em planejamento patrimonial e sucessório, em Itapeva (SP).

E-mail: atendimento@anapaulabueno.adv.br

Telefone: (15) 99818-4321

Instagram: @daniellevaleriobueno | @anapaulabueno.advocacia