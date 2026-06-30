Polícia Militar Ambiental resgata aves mantidas irregularmente em cativeiro e realiza soltura em Ribeirão Grande

A Polícia Militar Ambiental realizou, no município de Ribeirão Grande/SP, uma ação de fiscalização ambiental que resultou na constatação da manutenção irregular de aves da fauna silvestre brasileira em cativeiro.

A ocorrência foi registrada no bairro Rio Apiaí, na zona rural do município, onde, durante a vistoria, a equipe localizou três aves nativas mantidas sem a devida autorização dos órgãos competentes, sendo dois exemplares de sabiá-laranjeira e um trinca-ferro.

Após avaliação, os policiais ambientais verificaram que as aves apresentavam comportamento compatível com o estado bravio, boas condições sanitárias e não possuíam anilhas de identificação, circunstâncias que permitiram sua reintrodução imediata ao habitat natural.

Antes da soltura, um dos sabiás-laranjeira permaneceu por alguns segundos sobre a mão de um dos policiais ambientais, momento que foi registrado pela equipe e simbolizou o momento.