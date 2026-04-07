Pescadores são resgatados após percorrerem 40 km em área de mata em Buri

Três pescadores foram localizados durante a madrugada desta segunda-feira (6), em estado de exaustão e desorientados, relatando fome e sede. Vítimas teriam se perdido na mata.

Três pescadores foram resgatados pela Guarda Civil Municipal (GCM) após se perderem em uma área de mata no bairro Matão, em Buri (SP), na madrugada desta segunda-feira (6).

Segundo a GCM, familiares informaram que os homens haviam saído para pescar e não retornaram até o fim da noite de domingo (5). Equipes iniciaram buscas pela região, percorrendo vários quilômetros, até a zona rural de Paranapanema (SP).

Os pescadores foram localizados durante a madrugada, em estado de exaustão e desorientados, relatando fome e sede. De acordo com a corporação, eles estavam a cerca de 40 quilômetros do local onde haviam deixado o veículo.

Após o resgate, a equipe acompanhou as vítimas até suas residências.

(Via portal g1 Itapetininga)