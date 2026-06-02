GCM auxilia no resgate de vítima após capotamento em ribanceira no Bairro São Roque

Uma mulher ficou ferida após o veículo que conduzia capotar em uma ribanceira às margens de uma rodovia, na tarde de domingo (31), nas proximidades do Bairro São Roque.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) realizavam policiamento preventivo durante um evento religioso na região quando foram acionadas por populares para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o automóvel capotado e a condutora ainda no interior do veículo. Diante do risco de incêndio e da possibilidade de novo deslocamento do carro, a equipe realizou a retirada segura da vítima, preservando sua integridade física até a chegada do socorro especializado.

O Corpo de Bombeiros assumiu o atendimento da ocorrência e encaminhou a vítima para avaliação médica. A área foi isolada e preservada para os trabalhos periciais.

A rápida atuação dos agentes contribuiu para garantir a segurança da vítima até a chegada das equipes de resgate.