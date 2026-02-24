Resultados financeiros do Município em 2025 serão apresentados em audiência pública na Câmara

A Câmara de Itapeva recebe uma audiência pública com a apresentação detalhada dos resultados financeiros do Município no ano passado. O evento, aberto à participação popular, acontece a partir das 21h da próxima quinta-feira (26), na sequência da sessão ordinária.

Durante a audiência pública, os representantes da Prefeitura vão apresentar os resultados das contas públicas no 3º quadrimestre de 2025, consolidando os totais do exercício passado. Antes, os números do 1º e do 2º quadrimestre já foram apresentados, respectivamente, em maio e setembro passados.

No fim do 1º quadrimestre, o secretário de Finanças, Laércio Lopes, apresentou indicadores positivos, mas acendeu um sinal de alerta sobre o futuro das contas municipais. Depois, ele confirmou que os números estavam seguindo as previsões orçamentárias, mas relatou contas apertadas.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, a previsão orçamentária do Município para o ano passado era de R$ 615.826.858. Os gastos e receitas efetivamente concretizados pela Prefeitura, pela Câmara e pelo Instituto de Previdência Municipal de Itapeva (IPMI) serão comparados ao que tinha sido traçado na LOA.

Essa peça orçamentária foi elaborada ainda durante o último ano da gestão Mário Tassinari, cabendo ao governo Adriana Duch seguir as diretrizes anteriormente traçadas. Agora, em 2026, todas as peças orçamentárias já foram elaboradas pela equipe da atual prefeita.

A realização dessa audiência pública é uma exigência prevista em lei, acontecendo em todos os Municípios do país. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, prefeituras e governos devem apresentar os resultados dos quadrimestres em maio, setembro e fevereiro, em uma audiência pública no Poder Legislativo.

O evento também será transmitido ao vivo por meio do Facebook e do YouTube da Câmara Municipal de Itapeva, na sequência da 7ª sessão ordinária de 2026.

(Por Vítor Aguiar)