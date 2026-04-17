Reta final do Concurso Cultural da Faculdade Anhanguera, valendo bolsa 100%. Você ainda tem chance!

O Concurso Cultural da Anhanguera já está na reta final — e essa pode ser uma das últimas chances de concorrer a uma bolsa de 100%.

Se você ainda não participou, o momento é agora!

Para concorrer, é necessário realizar a matrícula dentro do período da campanha e responder à pergunta:

“Como a educação pode transformar o seu futuro?”

Além da chance de conquistar uma bolsa integral, todos os candidatos já garantem, no ato da matrícula, descontos de até 80% no curso, válido para modalidades presencial e EAD.

⚠️ Atenção: as vagas são limitadas e estão sendo preenchidas rapidamente. Quem deixa para depois corre sério risco de ficar de fora.

📲 Entre em contato agora mesmo e garanta sua participação antes que o prazo se encerre.

Instagram oficial: https://www.instagram.com/anhangueraitapeva?igsh=MTZtdnpldnZoazRqMw==

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