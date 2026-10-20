Buri realiza solenidade cívica em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932

A Câmara Municipal de Buri receberá, no dia 6 de novembro de 2026, uma solenidade cívica em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932. O evento está marcado para as 19h e contará com a outorga de medalhas em reconhecimento aos ideais e à preservação da memória do movimento histórico.

Com o tema “História, Memória e Cidadania”, a cerimônia busca valorizar a importância da Revolução Constitucionalista e homenagear pessoas ligadas à manutenção de seu legado.

A iniciativa é organizada pela Sociedade Veteranos de 32 – MMDC e pelo Núcleo do MMDC Legião de 32.

A solenidade será realizada na Câmara Municipal de Buri, no interior de São Paulo.