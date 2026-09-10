Defesa Civil alerta para temporais e possibilidade de granizo no interior de SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o risco de tempestades severas nesta sexta-feira (11) e sábado (12). As regiões de Itapeva, Marília, Presidente Prudente e parte de Sorocaba estão entre as áreas com maior possibilidade de ocorrências.

A previsão aponta para chuvas intensas, ventos fortes, descargas elétricas e queda de granizo. Em pontos isolados, também não está descartada a ocorrência de microexplosões e tornados.

A formação de um ciclone extratropical no Sul do país deve contribuir para a mudança nas condições do tempo. O período de maior atenção está previsto entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e manhã de sábado.

A orientação é que a população procure locais seguros durante as tempestades, evitando áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas. Em caso de granizo, a recomendação é permanecer em ambiente protegido e longe de janelas. A Defesa Civil também orienta a não atravessar áreas alagadas e acompanhar os alertas oficiais.]

(Com informações do portal G1 Itapetininga/ Foto: Reprodução/Defesa Civil do Estado de SP)