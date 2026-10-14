ROMU apreende maconha, cocaína, crack e haxixe durante patrulhamento em Itapeva

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva, apreendeu diferentes tipos de drogas e dinheiro durante uma abordagem realizada na manhã de terça-feira (13), no bairro Vila Mariana.

De acordo com a GCM, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando abordou um indivíduo que manuseava porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontrados pinos de substância semelhante à cocaína, pedras de crack, maconha, haxixe e dinheiro.

Ainda segundo a corporação, o abordado afirmou que os materiais eram de sua propriedade e que as substâncias seriam destinadas à venda em outro bairro da cidade.

A genitora foi comunicada, e o indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial, junto com os materiais apreendidos, para apresentação à autoridade policial e adoção das providências cabíveis.