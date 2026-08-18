ROMU apreende entorpecentes durante patrulhamento no bairro São Benedito

A equipe tática ROMU, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva, apreendeu entorpecentes durante uma ação de patrulhamento preventivo realizada na madrugada deste domingo (16), no bairro São Benedito.

Segundo a GCM, por volta das 3h31, os agentes visualizaram um indivíduo desembarcando de um veículo de transporte por aplicativo. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria demonstrado nervosismo e tentado fugir para um imóvel aparentemente abandonado.

Durante a abordagem e a busca pessoal, foram localizados dinheiro em espécie e uma porção de substância com características semelhantes à cocaína.

Ainda de acordo com a corporação, o abordado informou que havia adquirido cerca de R$ 1 mil em entorpecentes para revenda e indicou aos agentes o local onde outras substâncias estariam escondidas. Durante as buscas, a equipe localizou mais entorpecentes.

O indivíduo e todo o material apreendido foram encaminhados ao Plantão Policial, onde foram adotadas as providências cabíveis.

A ocorrência foi registrada pela GCM, que mantém ações de patrulhamento preventivo em diferentes regiões do município.