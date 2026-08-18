ROMU da GCM localiza entorpecentes e dinheiro durante patrulhamento em Itapeva

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva, localizou entorpecentes e dinheiro durante uma ação de patrulhamento preventivo na noite deste sábado (15).

Segundo a GCM, por volta das 19h44, os agentes realizavam patrulhamento preventivo quando visualizaram uma sacola contendo uma pochete, que estava pendurada em um muro.

Durante a averiguação, foram encontrados entorpecentes e dinheiro no interior dos objetos.

Diante da localização do material, os itens foram apreendidos e encaminhados ao Plantão Policial, onde foram apresentados à autoridade competente para as providências cabíveis.

A ocorrência foi registrada pela GCM, que mantém ações de patrulhamento preventivo em diferentes regiões do município.