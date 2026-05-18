Polícia Militar prende dois homens por roubo e porte de entorpecentes em Itapeva

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite de domingo (17), em Itapeva/SP, suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido no terminal rodoviário do município.

De acordo com informações do 54º BPM/I, a equipe policial foi acionada após a vítima relatar que havia sido abordada por dois indivíduos, que subtraíram a quantia de R$ 200,00.

Com base nas características informadas, os policiais iniciaram patrulhamento pela região e conseguiram localizar os suspeitos. Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontradas três porções de crack, uma porção de cocaína, R$ 10,00 em espécie e uma faca.

Segundo a Polícia Militar, os dois homens foram reconhecidos pela vítima e encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Entre os materiais apreendidos estão:

* 01 faca;

* R$ 10,00 em dinheiro;

* 0,00684 kg de crack;

* 0,00662 kg de cocaína.

A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo telefone 181 ou pelo site do Disque Denúncia. Em situações de emergência, a orientação é acionar o telefone 190.