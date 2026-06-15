Homem é preso por roubo e descumprimento de medida protetiva após ação da GCM

Na madrugada de domingo (14), durante patrulhamento preventivo, uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada por uma mulher que relatou ter sido vítima de violência praticada pelo ex-companheiro. Segundo a vítima, o homem teria subtraído seu aparelho celular mediante agressão física.

Com base nas informações repassadas, os agentes iniciaram buscas nas imediações e localizaram um suspeito pouco tempo depois. Ao notar a presença da equipe, o indivíduo tentou fugir, mas foi abordado pelos guardas.

Durante a ação, o aparelho celular da vítima foi recuperado. A mulher informou ainda que possui medidas protetivas de urgência vigentes contra o ex-companheiro.

As partes foram encaminhadas ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão do suspeito. Ele permaneceu à disposição da Justiça.