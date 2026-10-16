Sebrae-SP capacita participantes para produzir e vender doces natalinos em Itapeva

Capacitação gratuita ensina deliciosas receitas para o Natal e desperta o desejo de transformar o amor pela cozinha em uma oportunidade de negócio

O cheirinho de panetone saindo do forno, o cuidado com cada detalhe da decoração e a alegria de aprender uma nova receita marcaram o curso ‘Aprenda a Fabricar e Vender Panetones e Doces Natalinos’, realizado em Itapeva. Promovida pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Fundo Social, a capacitação ofereceu às pessoas participantes a oportunidade de desenvolver habilidades na confeitaria e descobrir novas possibilidades de geração de renda.

Com aulas teóricas e práticas na Escola de Gastronomia, os alunos aprenderam técnicas de preparo, produção e decoração de panetones e doces natalinos. Além de colocar a mão na massa, tiveram contato com conhecimentos que ajudam a transformar receitas em produtos que podem conquistar clientes e abrir caminhos para um futuro negócio.

“O período natalino desperta memórias afetivas e valoriza os produtos feitos com cuidado e dedicação. Para quem gosta de cozinhar, pode ser também o começo de uma nova história profissional. Nosso objetivo é oferecer conhecimento para que os participantes desenvolvam suas habilidades, descubram novas possibilidades e percebam que aquilo que fazem com carinho pode se transformar em uma fonte de renda. Além das receitas, trabalhamos a importância da qualidade, da apresentação, da precificação e da comercialização dos produtos”, destaca o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza.

Para o participante Leandro Lemonatto, o curso foi uma oportunidade de unir duas coisas de que gosta: cozinhar e aprender.

“Eu sempre gostei de cozinhar e de aprender coisas novas, e adorei o curso, tanto a parte teórica, quanto a prática. Os profissionais são excelentes e os materiais, de primeira qualidade. Aprendi muita coisa, desde como montar um negócio até como preparar os produtos. Adorei aprender a fazer panetone salgado e pretendo, um dia, transformar esse conhecimento em um negócio promissor. Quando tiver outras oportunidades, gostaria muito de fazer novos cursos e me aperfeiçoar ainda mais”, relata.

A experiência também foi especial para Samara Albuquerque, que vê na cozinha uma maneira de demonstrar carinho e cuidado.

“Estou muito feliz por ter feito o curso. Para mim, cozinhar é uma forma de demonstrar amor e cuidado pelas pessoas que amo. A Rosângela, nossa instrutora, é fantástica! Ela tem uma maneira muito especial de ensinar, explicando todos os detalhes. Agradeço muito ao Sebrae-SP e ao Fundo Social por essa oportunidade”, conta.