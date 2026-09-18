Depois de 1.600 km, Sandro finalmente chegou ao seu novo lar

Depois de viver por mais de 40 anos no Zoológico de Sorocaba (SP), o elefante Sandro iniciou uma nova história.

Foram cerca de 1.600 quilômetros de viagem, de Sorocaba até a Chapada dos Guimarães (MT), onde está localizado o Santuário de Elefantes Brasil. Durante o trajeto, Sandro recebeu cuidados, alimentação e hidratação, enquanto a expectativa pela chegada aumentava.

Antes da partida, a despedida com seu tratador emocionou a internet e marcou o fim de uma longa convivência.

Então, a porta da caixa se abriu.

Sandro deu seus primeiros passos no santuário, deixando para trás a estrada e começando uma nova fase de sua vida.

Podem ter sido apenas alguns passos. Mas, para Sandro, representam o início de uma nova história.

Bem-vindo ao seu novo lar, Sandro!