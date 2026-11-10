Vereadora Áurea questiona comunicação sobre possível fechamento de serviços e cobra participação dos municípios no custeio da Santa Casa

Durante a reunião com a imprensa realizada nesta terça-feira (10), a vereadora Áurea Rosa pediu maior clareza nas informações divulgadas pela Santa Casa de Itapeva, especialmente para evitar que a população interprete os alertas financeiros como um possível fechamento da instituição.

A parlamentar destacou a importância de esclarecer que a Santa Casa não está anunciando o encerramento de suas atividades, mas enfrenta dificuldades financeiras que podem impactar serviços hospitalares. Áurea também questionou a participação financeira das prefeituras da região, considerando que o hospital é referência para pacientes de diversos municípios e atende uma população que ultrapassa os limites de Itapeva.

Em resposta aos questionamentos, o provedor da Santa Casa, Pedro Curt Kaesemodel, se manifestou sobre a situação financeira da instituição e os pontos levantados pela vereadora.