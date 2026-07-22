Empreendedores do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira contam com rede de atendimento do Sebrae-SP em 21 cidades

Unidades do Sebrae Aqui oferecem serviços gratuitos para abertura de empresas, regularização de MEIs e orientações para fortalecer os pequenos negócios
O Sebrae-SP mantém uma ampla rede de atendimento aos empreendedores do Sudoeste Paulista por meio das unidades do Sebrae Aqui, presentes nos 21 municípios que integram o Escritório Regional de Itapeva.
Em parceria com as prefeituras municipais, os postos oferecem orientação gratuita para quem deseja abrir, regularizar ou desenvolver um negócio, além de promover cursos, oficinas, palestras e consultorias voltadas ao fortalecimento dos pequenos empreendimentos.
Atualmente, fazem parte da área de atuação do Escritório Regional Sudoeste Paulista os municípios de Apiaí, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Coronel Macedo, Guapiara, Itaberá, Itaóca, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarivaí.
Nas unidades do Sebrae Aqui, empreendedores encontram orientações sobre abertura, encerramento e desenvolvimento de empresas, formalização de Microempreendedor Individual (MEI), emissão de boletos, parcelamentos, regularização cadastral, além de informações sobre gestão, planejamento financeiro, acesso a crédito e capacitações para melhorar a competitividade dos negócios.
Cada posto conta com um agente de atendimento capacitado para orientar os empreendedores e divulgar a programação de cursos, oficinas, workshops e demais ações promovidas pelo Sebrae-SP.
O gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, destaca que a presença das unidades nos municípios facilita o acesso dos empreendedores aos serviços da instituição.
“Possuímos uma unidade do Sebrae Aqui em cada um dos 21 municípios que compõem o nosso Escritório Regional. O Sebrae Aqui é um espaço criado para apoiar os empreendedores em seu crescimento e sucesso. Nossos agentes estão comprometidos em oferecer um atendimento de qualidade, com soluções personalizadas para os mais diversos desafios dos negócios. O objetivo é simplificar o caminho do empreendedor, fornecendo as ferramentas necessárias para que ele possa tomar decisões mais assertivas, melhorar a gestão da sua empresa e, consequentemente, aumentar a competitividade no mercado”.
O impacto da iniciativa pode ser observado pelos resultados alcançados. Neste primeiro semestre de 2026, as unidades do Sebrae Aqui da região realizaram 9.427 atendimentos.
SERVIÇO
Sebrae Aqui Apiaí
Endereço: Avenida Leopoldo Leme Werneck, 268, Centro – Apiaí
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Marcos Roberto Agibert
Sebrae Aqui Barão de Antonina
Endereço: Rua Recife, 53, Centro – Barão de Antonina
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente responsável: Fernanda Seabra
Sebrae Aqui Barra do Chapéu
Endereço: Rua Guido Sarti, 50, Centro – Barra do Chapéu
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h
Agente responsável: Willian Souza
Sebrae Aqui Bom Sucesso de Itararé
Endereço: Rua Gregório Brizola, 70, Centro – Bom Sucesso de Itararé
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Edivane Santos
Sebrae Aqui Buri
Endereço: Rua Coronel Licínio, 98, Centro – Buri
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Guilherme Ribeiro
Sebrae Aqui Campina do Monte Alegre (fechado temporariamente)
Endereço: Rua Prudente Alvez, 156, Centro – Campina do Monte Alegre
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Giselle Garcia
Sebrae Aqui Capão Bonito
Endereço: Avenida Governador Lucas Nogueira Garcez,134, Centro – Capão Bonito
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agentes Responsáveis: Roberto Francisco Nunes / Conceição Santos / Gabriel Araújo
Sebrae Aqui Capão Bonito – Agro
Endereço:
Atendimento:
Agente Responsável:
Sebrae Aqui Coronel Macedo
Endereço: Rua Pedro de Macedo Mendes, 594, Centro – Coronel Macedo
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Jessani Rabelo
Sebrae Aqui Guapiara
Endereço: Rua Deputado Diógenes Ribeiro de Lima, s/nº, Centro – Guapiara
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
Agente Responsável: Elias Bispo / Diana Ramos
Sebrae Aqui Itaberá
Endereço: Rua Lavrinhas, 96, Centro – Itaberá
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Manuella Maria Hanf
Sebrae Aqui Itaóca
Endereço: Rua Sete de Setembro, 76, Centro – Itaóca
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Kelly Aguiar
Sebrae Aqui Itapeva
Endereço: Rua Lucas de Camargo 290, Centro – Itapeva
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Pryscilla Max
Sebrae Aqui Itapirapuã Paulista
Endereço: Avenida Uriel de Oliveira Cesar, 47, Centro – Itapirapuã Paulista
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Leila Camargo
Sebrae Aqui Itaporanga
Endereço: Rua 7 de Setembro, 1190, Centro – Itaporanga
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Rodrigo Abrami
Sebrae Aqui Itararé
Endereço: Rua XV de Novembro, 69 – Centro
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Renata Baniski / Paloma Leal
Sebrae Aqui Nova Campina
Endereço: Avenida Luiz Pastore,117, Centro – Nova Campina
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Brenda Camargo
Sebrae Aqui Ribeira
Endereço: Rua Frederico Dias Batista, 172, Centro – Ribeira
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Lucas Oliveira
Sebrae Aqui Ribeirão Branco
Endereço: Rua Custódio Gomes,1046, Centro – Ribeirão Branco
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
Agente Responsável: Adelita Lima
Sebrae Aqui Ribeirão Grande
Endereço: Rua Professora Jacira Story, s/nº, Centro – Ribeirão Grande
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Edmara Rita de Paulo
Sebrae Aqui Riversul
Endereço: Rua Processo Martimimiano de Oliveira, 33, Centro – Riversul
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsáveis: Daliane Schimidt / Amanda Melo
Sebrae Aqui Taquarivaí (fechado temporariamente)
Endereço: Rua Benedito Paulino Nogueira, 90, Centro – Nova Campina
Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h
Agente Responsável: Lívia Carvalho