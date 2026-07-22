Empreendedores do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira contam com rede de atendimento do Sebrae-SP em 21 cidades

Unidades do Sebrae Aqui oferecem serviços gratuitos para abertura de empresas, regularização de MEIs e orientações para fortalecer os pequenos negócios

O Sebrae-SP mantém uma ampla rede de atendimento aos empreendedores do Sudoeste Paulista por meio das unidades do Sebrae Aqui, presentes nos 21 municípios que integram o Escritório Regional de Itapeva.

Em parceria com as prefeituras municipais, os postos oferecem orientação gratuita para quem deseja abrir, regularizar ou desenvolver um negócio, além de promover cursos, oficinas, palestras e consultorias voltadas ao fortalecimento dos pequenos empreendimentos.

Atualmente, fazem parte da área de atuação do Escritório Regional Sudoeste Paulista os municípios de Apiaí, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Coronel Macedo, Guapiara, Itaberá, Itaóca, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarivaí.

Nas unidades do Sebrae Aqui, empreendedores encontram orientações sobre abertura, encerramento e desenvolvimento de empresas, formalização de Microempreendedor Individual (MEI), emissão de boletos, parcelamentos, regularização cadastral, além de informações sobre gestão, planejamento financeiro, acesso a crédito e capacitações para melhorar a competitividade dos negócios.

Cada posto conta com um agente de atendimento capacitado para orientar os empreendedores e divulgar a programação de cursos, oficinas, workshops e demais ações promovidas pelo Sebrae-SP.

O gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, destaca que a presença das unidades nos municípios facilita o acesso dos empreendedores aos serviços da instituição.

“Possuímos uma unidade do Sebrae Aqui em cada um dos 21 municípios que compõem o nosso Escritório Regional. O Sebrae Aqui é um espaço criado para apoiar os empreendedores em seu crescimento e sucesso. Nossos agentes estão comprometidos em oferecer um atendimento de qualidade, com soluções personalizadas para os mais diversos desafios dos negócios. O objetivo é simplificar o caminho do empreendedor, fornecendo as ferramentas necessárias para que ele possa tomar decisões mais assertivas, melhorar a gestão da sua empresa e, consequentemente, aumentar a competitividade no mercado”.

O impacto da iniciativa pode ser observado pelos resultados alcançados. Neste primeiro semestre de 2026, as unidades do Sebrae Aqui da região realizaram 9.427 atendimentos.

SERVIÇO

Sebrae Aqui Apiaí

Endereço: Avenida Leopoldo Leme Werneck, 268, Centro – Apiaí

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Marcos Roberto Agibert

Sebrae Aqui Barão de Antonina

Endereço: Rua Recife, 53, Centro – Barão de Antonina

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente responsável: Fernanda Seabra

Sebrae Aqui Barra do Chapéu

Endereço: Rua Guido Sarti, 50, Centro – Barra do Chapéu

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h

Agente responsável: Willian Souza

Sebrae Aqui Bom Sucesso de Itararé

Endereço: Rua Gregório Brizola, 70, Centro – Bom Sucesso de Itararé

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Edivane Santos

Sebrae Aqui Buri

Endereço: Rua Coronel Licínio, 98, Centro – Buri

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Guilherme Ribeiro

Sebrae Aqui Campina do Monte Alegre (fechado temporariamente)

Endereço: Rua Prudente Alvez, 156, Centro – Campina do Monte Alegre

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Giselle Garcia

Sebrae Aqui Capão Bonito

Endereço: Avenida Governador Lucas Nogueira Garcez,134, Centro – Capão Bonito

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agentes Responsáveis: Roberto Francisco Nunes / Conceição Santos / Gabriel Araújo

Sebrae Aqui Capão Bonito – Agro

Endereço:

Atendimento:

Agente Responsável:

Sebrae Aqui Coronel Macedo

Endereço: Rua Pedro de Macedo Mendes, 594, Centro – Coronel Macedo

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Jessani Rabelo

Sebrae Aqui Guapiara

Endereço: Rua Deputado Diógenes Ribeiro de Lima, s/nº, Centro – Guapiara

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h

Agente Responsável: Elias Bispo / Diana Ramos

Sebrae Aqui Itaberá

Endereço: Rua Lavrinhas, 96, Centro – Itaberá

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Manuella Maria Hanf

Sebrae Aqui Itaóca

Endereço: Rua Sete de Setembro, 76, Centro – Itaóca

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Kelly Aguiar

Sebrae Aqui Itapeva

Endereço: Rua Lucas de Camargo 290, Centro – Itapeva

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Pryscilla Max

Sebrae Aqui Itapirapuã Paulista

Endereço: Avenida Uriel de Oliveira Cesar, 47, Centro – Itapirapuã Paulista

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Leila Camargo

Sebrae Aqui Itaporanga

Endereço: Rua 7 de Setembro, 1190, Centro – Itaporanga

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Rodrigo Abrami

Sebrae Aqui Itararé

Endereço: Rua XV de Novembro, 69 – Centro

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Renata Baniski / Paloma Leal

Sebrae Aqui Nova Campina

Endereço: Avenida Luiz Pastore,117, Centro – Nova Campina

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Brenda Camargo

Sebrae Aqui Ribeira

Endereço: Rua Frederico Dias Batista, 172, Centro – Ribeira

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Lucas Oliveira

Sebrae Aqui Ribeirão Branco

Endereço: Rua Custódio Gomes,1046, Centro – Ribeirão Branco

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h

Agente Responsável: Adelita Lima

Sebrae Aqui Ribeirão Grande

Endereço: Rua Professora Jacira Story, s/nº, Centro – Ribeirão Grande

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Edmara Rita de Paulo

Sebrae Aqui Riversul

Endereço: Rua Processo Martimimiano de Oliveira, 33, Centro – Riversul

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsáveis: Daliane Schimidt / Amanda Melo

Sebrae Aqui Taquarivaí (fechado temporariamente)

Endereço: Rua Benedito Paulino Nogueira, 90, Centro – Nova Campina

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 17h

Agente Responsável: Lívia Carvalho