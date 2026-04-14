Sebrae-SP leva produtores e empreendedores do Sudoeste Paulista para a Agrishow 2026

Caravanas sairão de nove municípios da região entre os dias 27 e 30 de abril rumo à maior feira agropecuária do Brasil

Sebrae-SP, em parceria com as Prefeituras Municipais e os Sebrae Aqui, está com inscrições abertas para as missões empresariais que levarão produtores rurais, empreendedores e profissionais do agronegócio da região do Sudoeste Paulista para a Agrishow 2026, uma das maiores feiras agrícolas do mundo e principal evento do setor no Brasil. Este ano participam os municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Itapeva, Itaporanga, Itararé e Riversul.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio dos links descritos abaixo em suas respectivas cidades.

Realizada em Ribeirão Preto (SP), a feira reúne soluções para todos os tipos de culturas, safras, máquinas e tamanhos de propriedades, além de ser referência em lançamentos, tendências e inovações do agronegócio.

Em sua 30ª edição, a feira reuniu em 2025 mais de 800 marcas expositoras e mais de 197 mil visitantes qualificados em 520.000 m² de área, apresentando o que há de mais novo em tecnologia rural.

As caravanas sairão entre os dias 27 e 30 de abril, oferecendo aos participantes a oportunidade de conhecer de perto novas tecnologias, ampliar networking e acessar conteúdos estratégicos para o desenvolvimento no campo.

Confira as datas e locais de saída das caravanas:

27 de abril – Itapeva

Horário: 1h

Local: Escritório Regional Sebrae-SP

Endereço: Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100 – Centro – Itapeva]

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/raA6LUKw67

28 de abril – Buri / Campina do Monte Alegre

Horário:1h

Local: Avenida Jovino de Oliveira Fonseca, 297, Centro – Buri

Parada: Rua Rocha Miranda, 100 – Centro – Campina do Monte Alegre

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/UL5K9bxWtb

29 de abril – Capão Bonito

Horário: 1h30

Local: Rua Capitão Calixto de Almeida, 136, Vila Nova – Capão Bonito

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/RXN6NeCyvS

30 de abril – Itararé / Itaporanga / Riversul

Horário: 1h – Itararé

Local: Terminal Rodoviário

Endereço: Rua Frei Caneca, 1355, Vila João Adolfo – Itararé

Parada 1: Rua Sete de Setembro, 1190, Centro – Itaporanga

Parada 2: Terminal Rodoviário

Endereço: Rua Joaquim Silva, 283, Centro – Riversul

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/u9HkSKVwZQ

30 de abril – Barra do Chapéu / Apiaí

Horário: 23h do dia 29/4

Local: Praça Central

Endereço: Rua Dr. Ademar Pereira de Barros, 89 – Barra do Chapéu

Horário: 0h

Parada – Rua Camilo Lopes de Matos, 2, Centro – Apiaí

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/UL5K9bxWtb