Sebrae-SP promove missão empresarial à Beauty Fair 2026 para empreendedores do setor da beleza

Participantes de Itapeva, Capão Bonito e Buri poderão visitar a maior feira de beleza profissional das Américas para conhecer tendências, inovações e oportunidades de negócios

O Sebrae-SP, em parceria com as Prefeituras Municipais de Buri, Capão Bonito e Itapeva, está com inscrições abertas para a Missão Empresarial à Beauty Fair 2026, considerada a maior feira de beleza profissional das Américas. A iniciativa será realizada no dia 7 de setembro e é voltada a empreendedores e profissionais do setor da beleza que desejam conhecer as principais tendências do mercado, ampliar o networking e identificar novas oportunidades para seus negócios.

A missão contará com transporte saindo de Itapeva, às 5h, do Escritório Regional do Sebrae-SP, localizado à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, no Centro. Haverá também parada em Capão Bonito, às 6h, no Autoposto Shiokawa, localizado à Rua Capitão Calixto de Almeida, na Vila Nova.

Ao todo, serão disponibilizadas 43 vagas, distribuídas entre os municípios de Itapeva (23), Capão Bonito (10) e Buri (10). As inscrições estão disponíveis por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/4YXzyihdQz.

Na Beauty Fair, os participantes terão acesso aos lançamentos da indústria da beleza, demonstrações de produtos, novas tecnologias, tendências de consumo e oportunidades para estabelecer parcerias comerciais e fortalecer seus empreendimentos.

De acordo com o analista de negócios do Sebrae-SP Fabricio Machado, a missão empresarial é uma oportunidade para que os empreendedores acompanhem as transformações do mercado e retornem com novas ideias para seus negócios.

“A Beauty Fair é um dos principais eventos do setor da beleza na América Latina e proporciona uma imersão nas tendências, tecnologias e modelos de negócio que estão movimentando o mercado. A missão empresarial organizada pelo Sebrae-SP permite que os participantes tenham acesso a esse ambiente de inovação, ampliem sua rede de contatos e encontrem inspirações que podem ser aplicadas para fortalecer a competitividade e o crescimento de seus empreendimentos.”