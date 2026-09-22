Sebrae-SP promove oficina gratuita sobre ChatGPT e Canva IA em Nova Campina

Capacitação apresenta ferramentas de Inteligência Artificial para criação de vídeos, artes e conteúdos que podem fortalecer a divulgação dos pequenos negócios

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sebrae Aqui, realiza no dia 24 de setembro, às 19h, a oficina ‘Aprenda a produzir vídeos profissionais com o ChatGPT e inovar na criação de artes e conteúdos com o Canva IA’ para empreendedores de Nova Campina. O encontro será realizado no Centro de Convivência do Idoso, localizado à Rua João Cardoso de Almeida, 700, no Centro. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/3vbWRXzyKg.

A capacitação irá ensinar de maneira prática, recursos que ajudam na produção de vídeos, criação de artes e desenvolvimento de conteúdos, além de estratégias para fortalecer a presença digital da empresa, economizar tempo e criar materiais mais atrativos para chamar a atenção dos clientes.

A proposta é mostrar que ferramentas de Inteligência Artificial podem ser utilizadas mesmo por empreendedores que ainda não possuem experiência com esse tipo de tecnologia, contribuindo para facilitar processos e ampliar as possibilidades de divulgação.

“A Inteligência Artificial oferece recursos que podem facilitar muito a rotina do empreendedor, principalmente na criação de conteúdo. A capacitação apresenta essas ferramentas de forma prática, para que o participante entenda como pode utilizá-las para produzir vídeos, imagens e textos que estejam alinhados à identidade do seu negócio”, comenta o analista de negócios do Sebrae-SP, Fernando Morais.