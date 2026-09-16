Sebrae-SP promove capacitação gratuita sobre ChatGPT e Canva IA em Itapeva

Encontro apresenta ferramentas de Inteligência Artificial para produção de vídeos, criação de artes e conteúdo para expandir os negócios

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal e Sebrae Aqui, realiza no dia 23 de setembro, em Itapeva, uma capacitação gratuita sobre o uso do ChatGPT e do Canva IA na criação de conteúdo para empresas. O encontro será realizado às 19h, no Escritório do Sebrae-SP, Sudoeste Paulista, localizado à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, no Centro. As vagas são limitadas e gratuitas e podem ser preenchidas por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/PXu23bNHHC.

A proposta da capacitação é apresentar, de maneira prática e acessível, como as pessoas podem utilizar recursos de Inteligência Artificial para produzir vídeos, criar artes e desenvolver conteúdos mais atrativos para a divulgação de seus negócios.

De acordo com o analista de negócios do Sebrae-SP, Fernando Morais, a tecnologia pode ser uma importante aliada dos empreendedores, especialmente para aqueles que precisam produzir conteúdo de forma constante, mas nem sempre contam com uma equipe especializada.

“Hoje, produzir conteúdo deixou de ser apenas um diferencial e passou a fazer parte da rotina de muitos negócios. Ferramentas como o ChatGPT e o Canva IA podem ajudar o empreendedor a ganhar agilidade e criatividade nesse processo. A proposta da capacitação é mostrar, de forma prática, como utilizar esses recursos para transformar uma ideia em um conteúdo que possa ser usado na divulgação da empresa.”

Fernando destaca ainda que a Inteligência Artificial não substitui a criatividade do empreendedor, mas pode potencializar suas ideias.

“A tecnologia funciona como uma ferramenta de apoio. O empreendedor continua sendo o responsável pela ideia, pela identidade e pela estratégia do negócio, mas pode utilizar a Inteligência Artificial para acelerar processos, testar possibilidades e criar materiais de maneira mais eficiente. Queremos que os participantes saiam do encontro com ferramentas que possam aplicar imediatamente no dia a dia.”